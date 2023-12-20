Ліга конференцій

Клуб отримав штраф на домашні зустрічі.

УЄФА покарав варшавську Легію закриттям трибуни ультрас на матч проти Мольде - повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

На поєдинку із АЗ вболівальники команди використовували піротехнику, тому "Жилета" не зможе підтримувати її на наступних поєдинках у Лізі конференцій.

Окрім того, Легія повинна буде заплатити штраф у розмірі 40 тисяч євро.

Цього сезону Легія вже була змушена заплатити 140 тисяч євро за поведінку своїх вболівальників, у поєдинку з голландським опонентом у Алкмарі також відбувся скандал із поліцією та представниками віце-чемпіона Польщі.