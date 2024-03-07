Завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Мольде - Брюгге - Getty Images
07 березня 2024, 22:15
Мольде мінімально обіграв Брюгге. Ближче до завершення матчу бельгійській команді вдалося відігратися, але далі норвезький клуб забив вирішальний гол у доданий час другого тайму.
Мольде — Брюгге 2:1
Голи: Стевенік, 43, Гульбрандсен, 90 — де Куйпер, 84
Мольде: Петерсен — Ойванн, Хауган, Гагельск'єр — Ліннес, Кааса, Делі (Одегор, 90), Хестад (Еріксен, 63), Хауган (Стевенік, 16) — Гульбрандсен, Беріша
Брюгге: Якерс — Спілеерс (Саббе, 46), Мехеле (Ордоньєс, 81), Маєр — Одой, Нільсен (Сков Ольсен, 74), Ванакен, Оньєдіка, Де Кюйпер — Скуращ (Цінкернагель, 73), Ютгла (Барбера, 90)
Попередження: Гагельск'єр
Маккабі Тель-Авів виграв у Олімпіакоса. Еран Захаві забив дубль, а Мілсон віддав два асисти.
Олімпіакос — Маккабі Тель-Авів 1:4
Голи: Ель-Каабі, 13 — Захаві, 4, 30, Шахар, 9, Перец, 74
Олімпіакос: Пасхалакіс — Ортега, Кармо, Рецос, Родіней — Ессе, Шикінью (Масурас, 67) — Поденсе (Карвалью, 77), Орта (Іборра, 83), Фортуніс (Йоветич, 77) — Ель-Каабі (Ель-Арабі, 83)
Маккабі Тель-Авів: Мішпаті — Шахар, Нахміас, Саборіт, Ревіво — Каніховскі (Голаса, 81), ван Оверем (Карцев, 77), Перец — Давіда (Бітон, 68), Захаві (Тургеман, 77), Мілсон (Давідзада, 81)
Попередження: Іборра — Каніховскі, Шахар, Мішпаті, Ревіво
Лілль виграв у Штурма на виїзді. Дублем відмітився Джонатан Девід.
Штурм — Лілль 0:3
Голи: Девід, 28, 51, Жегрова, 71
Штурм: Ярош — Аффенгрубер, Вютріх, Лавалі (Гірлендер, 66) — Газібегович, Хорват (Джонстон, 77), Станкович, Кітеїшвілі (Влодарчик, 66), Шнегг — Саркарія, Бірет (Камара, 66)
Лілль: Шевальє — Сантос, Йоро, Александру, Ісмаїлі (Гудмундссон, 64) — Андре, Буадді — Жегрова (Базіє, 77), Гомес (Ферра, 81), Гаральдссон (Кабелла, 65) — Девід (Язіджі, 65)
Попередження: Вютріх — Буадді