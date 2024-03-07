Завершився матч Ліги конференцій.
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07 березня 2024, 22:03
У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій між собою грали Аякс і Астон Вілла.
Команди не зуміли виявити переможця, зігравши в суху нічию — 0:0.
Аякс — Астон Вілла 0:0
Аякс: Рамай — Ренсх, Каплан, Гато — Гоєр, Гендерсон, Геґґгейм Маннсверк (ван ден Боомен, 76), Соса — Глінссон (Акпом, 80), Броббі, Тейлор
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Ленгле, Торрес (Кеш, 46), Дінь (Морено, 74) — Діабі (Бейлі, 63), Луїс, Тілеманс, Айрогбунам (Дзаніоло, 74) — Воткінс, Роджерс (Макгінн, 63)
Попередження: Маннсверк, Гоєр — Конса, Кеш, Дзаніоло
Вилучення: Гоєр, 86Гоєр, 86 — Конса, 83.