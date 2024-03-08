Хорват був безщадний біля воріт ПАОКу.
Петкович, Getty Images
08 березня 2024, 18:13
Нападник загребського Динамо Бруно Петкович виборов нагороду найкращого гравця тижня у Лізі конференцій. Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА.
29-річний форвард хорватського клубу оформив гольовий дубль в матчі з грецьким ПАОКом (2:0).
На нагороду також претендували нападник Маккабі Тель-Авів Еран Захаві (два забитих голи), форвард Лілля Джонатан Девід (два забитих голи) та лівий захисник амстердамського Аякса Йоррель Гато (95% точність передач та десять поверненнь володіння м'ячем).
Раніше стали відомі найкращі гравці тижня у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.