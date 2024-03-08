Ліга конференцій

Хорват був безщадний біля воріт ПАОКу.

Нападник загребського Динамо Бруно Петкович виборов нагороду найкращого гравця тижня у Лізі конференцій. Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА.

29-річний форвард хорватського клубу оформив гольовий дубль в матчі з грецьким ПАОКом (2:0).

На нагороду також претендували нападник Маккабі Тель-Авів Еран Захаві (два забитих голи), форвард Лілля Джонатан Девід (два забитих голи) та лівий захисник амстердамського Аякса Йоррель Гато (95% точність передач та десять поверненнь володіння м'ячем).

Раніше стали відомі найкращі гравці тижня у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.