Ліга конференцій

Завершився перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги конференцій.

У рамках чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА-2023/24 чеська Вікторія приймала італійську Фіорентину на Доосан Арені у Пльзені.

Протягом першого тайму команди не зуміли порадувати глядачів результативними ударами. У другій половині зустрічі домінували гості, але навіть попри значну перевагу ані вони, ані господарі поля так і не відкрили рахунок у матчі. Друга зустріч цих колективів відбудеться у четвер, 18 квітня.

Вікторія — Фіорентина 0:0

Вікторія: Єдлічка — Гранач, Гейда, Ємелка — Ржезнік (Палушка, 90+6), Черв, Калвах, Каду — Шульц — Хори (Клімент, 90+4), Видра (Траоре, 62)

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Мартінес Кварта, Бірагі — Артур (Лопес, 79), Мандрагора, Бельтран (Барак, 70) — Гонсалес (Іконе, 84), Белотті (Нзола, 70), Соттіль (Куаме, 79)

Попередження: Каду, Ржезнік, Хори — Іконе