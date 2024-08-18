Ліга конференцій

Може виникнути скандальна ситуація.

Криворізький Кривбас на стадії третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА поступився чеській Вікторії Пльзень, що для команди Юрія Вернидуба означало перехід до відбіркового турніру Ліги конференцій на стадію плей-оф.

Там на український колектив очікує дуже складний суперник — севільський Бетіс, який завершив попередню кампанію на сьомій сходинці турнірної таблиці Ла Ліги.

На цей матч УЄФА призначив бригаду арбітрів із Туреччини на чолі з Ардою Кардешлером.

Однак цей 36-річний рефері, як виявився, є дуже падким до кривавих грошей окупантів, тож 21 березня 2024 року погодився працювати "суддею" на товариському матчі поміж країною-терористкою та її сербськими "братушками".

Кривбас через цей інцидент спрямував на адресу УЄФА прохання щодо заміни рефері майбутнього двобою.

"ФК Кривбас звернувся до УЄФА з проханням заміни турецького арбітра Арди Кардешлера, призначеного на матч плей-офф Ліги Конференцій-2024/25 Кривбас – Бетіс (Іспанія), який відбудеться у найближчий четвер, 22 серпня, у місті Кошице, Словаччина.

Нам стало відомо, що цей арбітр 21.03.2024 обслуговував товариський матч між росією та Сербією, який проходив у москві, росія. Через це вважаємо неприпустим залучення цього судді до роботи на матчі за участю українського футбольного клубу.

Як відомо, уже третій рік в Україні триває війна у зв’язку із широкомасштабною військовою агресією російської федерації. Незважаючи на війну, Україна проводить футбольні змагання на всіх рівнях.

Цією можливістю ми завдячуємо українським військовим, які мужньо боронять нашу країну весь час, захищаючи від російських окупантів.

У сезоні 2023/24 ФК Кривбас отримав право представляти Україну на міжнародній арені. Проте суддівство нашого міжнародного матчу арбітром, який працював на матчі за участі росіян, ще й безпосередньо у росії, дискредитує весь наш Клуб перед всіма вболівальниками Кривбасу, серед яких є багато військових, які наразі захищають нашу країну від нападів росії, а також перед всією Україною, яка потерпає від військової агресії росіян.

Кривбас також проінформував Українську Асоціацію Футболу та Комітет арбітрів УАФ щодо ситуації, яка склалась.

Віримо, що здоровий глузд переможе", — ідеться в заяві Кривбасу.

Перший матч поміж криворіжцям та Бетісом відбудеться 22 серпня, о 21:00.