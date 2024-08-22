Читайте звіт щодо матчу пізніше на нашому сайті.

Челсі - Серветт 2:0
Голи: Нкунку, 50 (пен), Мадуеке, 76

Челсі: Йоргенсен — Вейга, Бадьяшиль, Адарабіойо, Дісасі (Гюсто, 78) — Дьюзбері-Голл, Кайседо (Лавія, 84), Нету (Мадуеке, 56) — Нкунку (Фернандес, 58), Гую (Палмер, 57), Мудрик

Серветт: Фрік — Цунемото, Руїє, Северен, Мазику — Дулен, Ондуа — Стеванович (Антунес, 61), Конья (Уаттара, 85), Кутеса (Маньїн, 69) — Крівеллі (Гіємено, 62)