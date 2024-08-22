Команда Енцо Марески здобула перемогу в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.
Челсі - Серветт, getty images
22 серпня 2024, 23:55
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Челсі - Серветт 2:0
Голи: Нкунку, 50 (пен), Мадуеке, 76
Челсі: Йоргенсен — Вейга, Бадьяшиль, Адарабіойо, Дісасі (Гюсто, 78) — Дьюзбері-Голл, Кайседо (Лавія, 84), Нету (Мадуеке, 56) — Нкунку (Фернандес, 58), Гую (Палмер, 57), Мудрик
Серветт: Фрік — Цунемото, Руїє, Северен, Мазику — Дулен, Ондуа — Стеванович (Антунес, 61), Конья (Уаттара, 85), Кутеса (Маньїн, 69) — Крівеллі (Гіємено, 62)