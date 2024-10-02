У рамках першого туру Ліги конференцій УЄФА віденський Рапід вирушив у гості до стамбульського Башакшехіра.

Завдяки дублю Луїса Шауба австрійський колектив зміг гарантувати три набрані очки до свого активу.

Башакшехір - Рапід Відень 1:2
Голи: Пьонтек, 45+2 — Шауб, 43, 46

У паралельному матчі Віторія Гімарайнш на власному полі здолала словенський Целє.

Віторія Гімарайнш — Целє 3:1
Голи: Саму, 7, Густаво, 36, Тіаго Сілва, 62 — Матко, 90+1