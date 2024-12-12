До вашої уваги результати матчів, які пройшли у рамках п'ятого туру ЛК.
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12 грудня 2024, 21:59
Завершилися чергові матчі третього туру основного раунду Ліги конференцій, які пройшли у часовому слоті 19:45.
До вашої уваги їхні результати.
Фіорентина — ЛАСК 7:0
Голи: Соттіль, 10, 58, Іконе, 22, Річардсон, 39, Мандрагора, 69, Стойкович, 82 (АГ), Гудмундссон, 85 (пен.)
Копенгаген — Гартс 2:0
Голи: Шейха, 48, Дікс, 78 (пен.)
Петрокуб — Бетіс 0:1
Гол: Бакамбу, 54
Башакшехір — Гайденгайм 3:1
Голи: Тюрюч, 6, Креспо, 18, Пьонтек, 68 — Гонзак, 61
Легія — Лугано 1:2
Голи: Морісіта, 11 — Боттані, 40, Айдара, 11
Вилучення: Панков, 90+2 (Легія)
Ноа — АПОЕЛ 1:3
Голи: Матеус, 45+3 — Шебак, 23, Костадінов, 89, Абанга, 90+3
ГІК — Молде 2:2
Голи: Ервін, 32, Мерілуото, 90+2 — Іглер, 14, 27
Олімпія Любляна — Серкль Брюгге 1:4
Голи: Бланко, 5 — Олаїгбе, 2, 81, Феліпе Аугусто, 24, Денкі, 72
Вилучення: Таліссон, 51 (Олімпія)
Динамо Мінськ — Ларн 2:0
Голи: Гаврилович, 67 (пен.), Жердєв, 73
Вилучення: Болгер, 90+2 (Ларн)