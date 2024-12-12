Ліга конференцій

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги конференцій, що відбувся 12 грудня 2024 року.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій Фіорентина здобула нищівну перемогу над австрійським ЛАСКом, за який виступає український центральний захисник Макс Таловєров.

Це був далеко не найприємніший матчі для гравця збірної України та його клубу — сім м'ячів "фіалки" спромоглися забити у ворота австрійців, тому фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 7:0 на користь Фіорентини.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — ЛАСК у рамках п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2024/25:

Фіорентина — ЛАСК 7:0

Голи: Соттіль, 10, 58, Іконе, 22, Річардсон, 39, Мандрагора, 69, Стойкович, 82 (АГ), Гудмундссон, 85 (пен.)