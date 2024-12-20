Основний етап оновленого турніру завершився 18-ма поєдинками.
У рамках останнього, шостого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2024/25 відбулися 18 матчів.
Челсі спокійно розгромив у Лондоні ірландський Шемрок Роверс, здобувши шосту поспіль перемогу в турнірі.
Челсі — Шемрок Роверс 5:1
Голи: Гую, 23, 34, 45+3, Дьюзбері-Голл, 40, Кукурелья, 58 — Поом, 26
Челсі: Йоргенсен — Дісасі (Маррей-Кемпбелл, 59), Ачімпонг, Вейга, Кукурелья — Казадеї, Дьюзбері-Голл (Рак-Сак'ї, 82) — Мадуеке (Вейл, 46), Нкунку, Джордж — Гую (Феліш, 59)
Фіорентині вдалося уникнути поразки від Віторії Гімарайнш у Португалії. Долю поєдинку вирішив гол гостей ближче до завершення поєдинку.
Віторія Гімарайнш — Фіорентина 1:1
Голи: Г. Сілва, 33 — Мандрагора, 87
Фіорентина: Терраччано — Додо, Комуццо (Раньєрі, 46), Мартінес Кварта, Парізі (Госенс, 75) — Іконе (Кольпані, 57), Мандрагора, Річардсон (Адлі, 46) — Бельтран, Куаме, Гудмундссон (Кін, 57)
Бетіс на власному полі спокійно впорався з фінським ГІКом. Результативний удар у середині першого тайму виявився вирішальним.
Бетіс — ГІК 1:0
Гол: Кардосо, 27
Бетіс: Адріан — Руїбаль, Льоренте, Натан, Родрігес — Альтіміра, Кардосо — Діао (Хуанмі, 72), Авіла, Еззальзулі (Х. Родрігес, 60) — Бакамбу (В. Роке, 72)
Швейцарський Санкт-Галлен у Німеччині відібрав очки в Гайденгайма. Команди обмінялися голами.
Гайденгайм — Санкт-Галлен 1:1
Голи: Тоєркауф, 30 — Й. Станич, 77
Гайденгайм: Мюллер — Траоре (Буш, 75), Майнка, Гімбер, Тоєркауф — Конте (Гонзак, 65), Шеппнер (Дорш, 65), Кербер, Ваннер, Шинза (Бек, 84) — Кауфманн (Бройніг, 65)
Серед інших результатів:
АПОЕЛ — Астана 1:1
Голи: Доніс, 57 — Кажуколовас, 64
Вилучення: Саціас, 70 — Ебонг, 65 (обидва — друге попередження)
Бачка Топола — Ноа 4:3
Голи: П. Станич, 41, Д'яковац, 75, 77, Пантович, 81 — М. Аяс, 5, 49, Феррейра, 15
На 74-й хвилині Д'яковац не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
Борац — Омонія 0:0
Ларн — Гент 1:0
Гол: Косгроув, 74
ЛАСК — Вікінгур 1:1
Голи: Любічич, 26 — Сігурпальссон, 23 (пен.)
Вилучення: Гуннарссон, 90 (друге попередження)
Лугано — Пафос 2:2
Голи: Бельхадж, 7, Боттані, 33 — Сайпі, 4 (авт.), Гольдар, 90+5
Молде — Млада Болеслав 4:3
Голи: Ілер, 27, Крал, 42 (авт.), Кааса, 64, Стеневік, 90+1 — Сухі, 5, Кушей, 59, Видра, 61
Панатінаїкос — динамо мінськ 4:0
Голи: Єремеєфф, 33, Тете, 54, 65, Йоаннідіс, 85
На 85-й хвилині Тете не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
Серкль Брюгге — Башакшехір 1:1
Голи: Бруннер, 82 — Пйонтек, 74
Рапід Відень — Копенгаген 3:0
Голи: Бельйо, 45+2, Вурмбранд, 51, 65
Гартс — Петрокуб 2:2
Голи: Вілсон, 64, Спіттал, 70 — Плетіке, 21, Мудрак, 83 (пен.)
Целє — Нью-Сейнтс 3:2
Голи: Едмілсон, 20, 43, Зец, 79 — Девіс, 19, Голден, 42
Юргорден — Легія 3:1
Голи: Нгуен, 24, Хюммет, 45+4, Ослунд, 76 — Вшолек, 56
Ягеллонія — Олімпія Любляна 0:0