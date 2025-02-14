Завершилися поєдинки в слоті 22:00.
Гент - Бетіс, Getty Images
14 лютого 2025, 00:09
У рамках 1/16 Ліги Конференцій у слоті 22:00 відбулися чотири матчі третього за значимістю єврокубкового турніру.
Гент — Бетіс 0:3
Голи: Антоні, 47, Бакамбу, 71, Альтіміра, 84.
Гент: Руф, Торунаріга, Ватанабе, Мітровіч, Кумс (де Влігер, 85), Тіагу Араужу (Браун, 71), Леонарду (Делорж, 77), Іто, Самуаз, Гудьонсен (Гур, 77), Ванзейр (Сюрдез, 71).
Бетіс: В'єйтес, Перро, Натан, Бартра, Сабалі (Ортіс, 90), Рока (Альтіміра, 81), Ло Чельсо (Флорес, 90), Еззальзулі, Іско (Кардозо, 74), Антоні (Чімі Авіла, 74), Бакамбу.
Попередження: Сабалі (13), Ванзейр (61).
Омонія — Пафос 1:1
Голи: Семеду, 51 (з пенальті) — Оршич, 84.
Копенгаген — Гайденгайм 1:2
Голи: Ларссон, 45+1 — Келлер, 59, Зірслебен, 85.
Борац - Олімпія 1:0
Гол: Огринець, 90+1.