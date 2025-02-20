Відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Конференцій. Стали відомі результати.

АПОЕЛ поступився Целє та покинув турнір. Результат першого матчу — 2:2.

АПОЕЛ — Целє 0:2
Голи: Кучис, 45+4, Светлін, 51

АПОЕЛ: Белец — Сушич, Техера, Лайфіс — Саціас, Галанопулос, Сарфо (Алехо, 55), Кінтілья — Абанья (Каттірціс, 31), Дражич, Ель Арабі

Целє: Сілва — Нієто, Бейгер, Неманич, Карнічнік — Сешлар, Забуковнік (Дулка, 80), Светлін — Матко, Кучис (Едмілсон, 73), Делор'є-Шобе

Попередження: Лайфіс, Техера, Каттірціс, Маєр — Забуковнік, Сешлар, Квесич.

Ягеллонія здолала Бачка-Топола і вийшла в 1/8 фіналу. Результат першого матчу — 3:1.

Ягеллонія - Бачка Топола 3:1
Голи: Гансен, 8, Імас, 70, Радоєвич (аг), 76 -  Лазетич, 17

Ягеллонія: Абрамович — Сачек (Войтушек, 45), Скшипчак, Ебосс, Моутінью — Флах, Кубіцкі, Гансен (Пєтушевські, 71) — Вільяр (Чурлінов, 71), Пулулу (Ламін Діабі Фадіга, 80), Імас (Романчук, 80)

Бачка Топола: Ілич — Йованович, Джорджевич, Дегенек, Радоєвич — Радін, Пеїч (Пантович, 77), Станич — Мілосавлєвич, Лазетич, Мбунгу (Сос, 77)

Попередження: Скшипчак, Ебосс — Радін, Станич, Пеїч.

Панатінаїкос обіграв Вікінгур і пройшов до наступного раунду. Результат першого матчу — 1:2.

Панатікаїкос - Вікінгур Рейк'явік 2:0
Голи: Младенович, 70, Тете, 90+5.

Результат матчу Шемрок Роверс — Молде стане відомий пізніше.