Завершилися матчі-відповіді 1/16 фіналу.
АПОЕЛ - Целє, Getty Images
20 лютого 2025, 23:59
Відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Конференцій. Стали відомі результати.
АПОЕЛ поступився Целє та покинув турнір. Результат першого матчу — 2:2.
АПОЕЛ — Целє 0:2
Голи: Кучис, 45+4, Светлін, 51
АПОЕЛ: Белец — Сушич, Техера, Лайфіс — Саціас, Галанопулос, Сарфо (Алехо, 55), Кінтілья — Абанья (Каттірціс, 31), Дражич, Ель Арабі
Целє: Сілва — Нієто, Бейгер, Неманич, Карнічнік — Сешлар, Забуковнік (Дулка, 80), Светлін — Матко, Кучис (Едмілсон, 73), Делор'є-Шобе
Попередження: Лайфіс, Техера, Каттірціс, Маєр — Забуковнік, Сешлар, Квесич.
Ягеллонія здолала Бачка-Топола і вийшла в 1/8 фіналу. Результат першого матчу — 3:1.
Ягеллонія - Бачка Топола 3:1
Голи: Гансен, 8, Імас, 70, Радоєвич (аг), 76 - Лазетич, 17
Ягеллонія: Абрамович — Сачек (Войтушек, 45), Скшипчак, Ебосс, Моутінью — Флах, Кубіцкі, Гансен (Пєтушевські, 71) — Вільяр (Чурлінов, 71), Пулулу (Ламін Діабі Фадіга, 80), Імас (Романчук, 80)
Бачка Топола: Ілич — Йованович, Джорджевич, Дегенек, Радоєвич — Радін, Пеїч (Пантович, 77), Станич — Мілосавлєвич, Лазетич, Мбунгу (Сос, 77)
Попередження: Скшипчак, Ебосс — Радін, Станич, Пеїч.
Панатінаїкос обіграв Вікінгур і пройшов до наступного раунду. Результат першого матчу — 1:2.
Панатікаїкос - Вікінгур Рейк'явік 2:0
Голи: Младенович, 70, Тете, 90+5.
Результат матчу Шемрок Роверс — Молде стане відомий пізніше.