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Непереконлива перемога лондонської команди.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Челсі вирушив на виїзд до Копенгагена.

Лондонський клуб зумів здобути перемогу, але черговий непереконливий виступ "синіх" і знову без гольових дій від Коула Палмера.

Копенгаген – Челсі 1:2

Голи: Габріел (80) — Джеймс (47), Фернандес (66)

Копенгаген: Рамай — Дікс (Гарананга, 79), Габріел, Хацидіакос, Мелінг (Лопес, 70) — Гочолейшвілі, Клем, Фрогольдт, Ашурі (Роберт, 65) — Клаессон (Маттссон, 66) — Шайха.

Челсі: Санчес — Чалоба, Бадіашиль (Колвілл, 46), Адарабіойо, Гюсто (Кукурелья, 25) — Джеймс, Кайседо (Фернандес, 46) — Джордж, Палмер (Санчо, 72), Дьюсбері-Голл — Меука (Нкунку, 46).

Попередження: Дікс (77), Шайха (87), Лопес (90), Хацидіакос (90) — Джеймс (87).