Завершилися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Конференцій.
Бетіс - Гімарайнш, Getty Images
06 березня 2025, 22:02
Відбулися перші поєдинки 1/8 Ліги Конференцій у слоті 19:45. До вашої уваги результи матчів.
Бетіс — Гімарайнш 2:2
Голи: Бакамбу, 48 (асист Антоні), Іско — Мендеш, 51, Олівейра, 81.
Бетіс: В'єтес — Руїбаль, Бартра, Натан, Перро — Альтіміра (Форнальс 63), Джонні (Флорес 77), Іско — Антоні, Родрігес (Еззальзулі 78), Бакамбу (Чімі 79)
Віторія Гімарайнш: Варела — Еверттон (Мага 66), Боревкович, Вільянуева, Мендеш (Саму 66) — Сілва, Гандель, Мендеш — Ембалу (Арканжу 77), Сантос, Олівейра (Діеу 88)
Попередження: Руїбаль 54, Антоні 80, Іско 86, Чімі 90+6
Молде - Легія 3:2
Голи: Естад, 11, Еріксен, 17, Гульбрандсен, 43 — Годіна, 64, Лукіньяш, 67.
Панатінаїкос - Фіорентна 3:2
Голи: Свідерський, 5, Максимович, 19, Тете, 55 — Бельтран, 20, Фаджолі, 23.
Панатінаїкос: Дронговський, Аран, Інгасон, Младенович, Котсирас (Вагіаннідіс 34'), Унахі, Сайопіс, Максимович (Черін 76'), Тете, Свідерський (Йоаннідіс 76'), Джуричич (Манчіні 90+2').
Фіорентина: Терраччано, Морено, Комуццо, Раньєрі, Додо, Фаджолі (Парізі 76'), Мандрагора, Річардсон (Катальді 59'), Гозенс, Бельтран (Гудмундссон 76'), Кін.