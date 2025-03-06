Відбулися перші поєдинки 1/8 Ліги Конференцій у слоті 19:45. До вашої уваги результи матчів.

Бетіс — Гімарайнш 2:2
Голи: Бакамбу, 48 (асист Антоні), Іско — Мендеш, 51, Олівейра, 81.

Бетіс: В'єтес — Руїбаль, Бартра, Натан, Перро — Альтіміра (Форнальс 63), Джонні (Флорес 77), Іско — Антоні, Родрігес (Еззальзулі 78), Бакамбу (Чімі 79)

Віторія Гімарайнш: Варела — Еверттон (Мага 66), Боревкович, Вільянуева, Мендеш (Саму 66) — Сілва, Гандель, Мендеш — Ембалу (Арканжу 77), Сантос, Олівейра (Діеу 88)

Попередження: Руїбаль 54, Антоні 80, Іско 86, Чімі 90+6

Молде - Легія 3:2
Голи: Естад, 11, Еріксен, 17, Гульбрандсен, 43 — Годіна, 64, Лукіньяш, 67.

Панатінаїкос - Фіорентна 3:2
Голи: Свідерський, 5, Максимович, 19, Тете, 55 — Бельтран, 20, Фаджолі, 23.

Панатінаїкос: Дронговський, Аран, Інгасон, Младенович, Котсирас (Вагіаннідіс 34'), Унахі, Сайопіс, Максимович (Черін 76'), Тете, Свідерський (Йоаннідіс 76'), Джуричич (Манчіні 90+2').

Фіорентина: Терраччано, Морено, Комуццо, Раньєрі, Додо, Фаджолі (Парізі 76'), Мандрагора, Річардсон (Катальді 59'), Гозенс, Бельтран (Гудмундссон 76'), Кін. 