Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють лондонський Челсі та датський Копенгаген.

Лондонський Челсі та датський Копенгаген зіграють на Стемфорд Бридж матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА на тлі перемоги "синіх" у першій грі 2:1.

Енцо Мареска, у порівнянні з першою грою, використав із перших хвилин

Якоб Неструп, у свою чергу, залучив до стартового складу

Челсі: Йоргенсен — Чалоба, Адарабіойо, Бадьяшиль, Ачімпонг — Кайседо, Фернандес — Джордж, Дьюзбері-Голл, Санчо — Нету.

Запасні: Санчес, Бергстрем, Кукурелья, Колвілл, Нкунку, Палмер, Джеймс, Амугу, Мюрей-Кемпбелл, Антві, Меука, Волш.



Копенгаген: Рамай — Уескас, Перейра, Дікс, Хацидіакос, Мелінг — Ельюнуссі, Клем, Фрогольдт, Ашурі — Классон.

Запасні: Тротт, Рунарссон, Гарананга, Маттсон, Ларссон, Лерагер, Роберт, Шейха, Гочолеішвілі, Ділейні, Фальк.



Гра Челсі — Копенгаген почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.