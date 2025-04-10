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Легія — Челсі 0:3
Голи: Джордж, 49, Мадуеке, 57, 74

На 73-й хвилині Крістофер Нкунку (Челсі) не забив пенальті (воротар).

Легія: Тобіаш — Вшолек (Кун, 53), Панков, Капуаді, Вінагре — Оєделе (Щепаняк, 82), Августиняк, Елітім (Гонсалвеш, 75) — Ходиня (Бічахчян, 83), Морішіта, Лукіньяс (Пекгарт, 75).

Челсі: Йоргенсен — Ачімпонг, Адарабіойо (Колвілл, 46), Бадьяшиль, Гюсто (Амугу, 75) — Джеймс (Кукурелья, 59), Дьюзбері-Голл, — Джордж (Меука, 75), Палмер (Мадуеке, 46), Санчо — Нкунку.