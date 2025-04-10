Команда Енцо Марески ще на чужому полі майже остаточно розв'язала питання майбутнього учасника півфіналу від цієї пари.
Легія — Челсі, Getty Images
10 квітня 2025, 21:39
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Легія — Челсі 0:3
Голи: Джордж, 49, Мадуеке, 57, 74
На 73-й хвилині Крістофер Нкунку (Челсі) не забив пенальті (воротар).
Легія:
Тобіаш — Вшолек (Кун, 53), Панков, Капуаді, Вінагре — Оєделе (Щепаняк, 82), Августиняк, Елітім (Гонсалвеш, 75) — Ходиня (Бічахчян, 83), Морішіта, Лукіньяс (Пекгарт, 75).
Челсі:
Йоргенсен — Ачімпонг, Адарабіойо (Колвілл, 46), Бадьяшиль, Гюсто (Амугу, 75) — Джеймс (Кукурелья, 59), Дьюзбері-Голл, — Джордж (Меука, 75), Палмер (Мадуеке, 46), Санчо — Нкунку.