Завершилися перші матчі 1/4 фіналу третього за значимістю єврокубкового трофея.
Бетіс - Ягеллонія, Getty Images
10 квітня 2025, 23:59
У чвертьфіналі Ліги Конференцій відбулися три поєдинки: Бетіс здобув упевнену перемогу над Ягеллонією, Фіорентина на виїзді впоралася з Целє, а Рапід впорався з Юргорденом на полі суперника.
Реал Бетіс — Ягеллонія 2:0
Голи: Бакамбу, 24, Родрігес, 45+2
Реал Бетіс: Барбоса Вієйтес — Сабалі, Льоренте (Бартра, 46), Натан, Родрігес (Руїбаль, 57) — Кардосо, Іско (Ло Чельсо, 46), Форнальс — Антоні (Авіла, 75), Бакамбу, Родрігес (Руїбаль, 57)
Ягеллонія: Абрамович — Стоїнович (Войтушек, 61), Скшипчак, Ебосс, Моутінью — Флах, Романчук, Імас — Вільяр, Пулулу, Чурлінов
Попередження: Іско — Вільяр.
Целє — Фіорентина 1:2
Голи: Делор'є-Шобе, 68 (пен) - Раньєрі, 27, Мандрагора, 62 (пен)
Целє: Сілва — Нієто, Вуклішевич, Неманич, Карнічнік — Квесич (Йосіфов, 83), Забуковнік, Светлін — -, Матко, Сешлар
Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо, Раньєрі — Морено, Мандрагора, Катальді (Фаджолі, 63), Адлі (Річардсон, 63), Фолоруншо — Дзаніоло, Бельтран
Попередження: Вуклішевич — Морено, Раньєрі, Дзаніоло.
Юргорден — Рапід Відень 0:1
Гол: Фіннделл (аг), 62
Юргорден: Рінне — Столь, Уне, Даніельсон, Косугі — Гулліксен, Фіннделл, Хаарала — Жугель, Пріске, Фалленіус
Рапід Відень: Гедль — Болла, Цветкович, Ро-Яо — Освальд, Аман, Гргич (Беркеєт, 77), Шауб (Радулович, 85) — Янссон, Бельйо, Кара
Попередження: Фіннделл — Шауб, Болла.