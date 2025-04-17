Ліга конференцій

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф наймолодшого клубного турніру УЄФА.

Сьогодні, 17 квітня, пройдуть матчі-відповіді 1/4 фіналу третього за значимістю єврокубку – Ліги конференцій у сезоні-2024/25.

ФІОРЕНТИНА — ЦЕЛЄ

Четвер, 17 квітня, 19:45. Артеміо Франкі, Флоренція. Головний арбітр — Жоау Піньєйру (Португалія). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Хоча минулого тижня Фіорентина здобула перемогу в першому матчі проти Целє (2:1), "фіалкам" довелося завзято боротися проти чемпіонів Словенії. Незважаючи на те, що італійська команда мала перевагу і була фаворитом на третій поспіль вихід до півфіналу Ліги конференцій, суперник скористався високою лінією оборони "фіалок", тому і поєдинок у відповідь обіцяє бути цікавим.

Тим не менш, вболівальники можуть відзначити бездоганну домашню статистику з початку сезону у Європі, коли "фіалки" здобули перемоги над Нью-Сейнтс, Пафосом, ЛАСКом та Панатінаїкосом.

Враховуючи, що Фіорентина в середньому забивала більше трьох м'ячів за гру перед матчем цього тижня, "фіалки" впевнені, що їм вдасться уникнути несподіваного вильоту від словенців.

Незважаючи на відсутність досвіду виступів на такому рівні, наставник Целє Альберт Рієра впевнено говорив перед матчем-реваншем, висловлюючи своє розчарування першою грою, де вони могли досягти більшого.

Прагнучи безстрашно зіграти у Флоренції, чинні чемпіони Словенії, які вперше беруть участь у турнірі в Європі, мають намір приголомшити італійців і вийти до першого півфіналу у своєму дебюті.

Домашня поразка від Фіорентини перервала серію з чотирьох перемог "графів" у всіх турнірах, але Целє повернувся до перемог, обігравши Муру (2:1) минулої неділі, хоча для цього повернення потрібно було забити два голи в останні 20 хвилин, щоб компенсувати пропущений гол у початковій фазі матчу.

Команда Рієри прагне перенести внутрішній імпульс у вирішальну битву з "віолою", хоча результати на виїзді в Європі можуть підірвати ці амбіції. Вони виграли лише один із п'яти останніх виїзних матчів у єврокубках.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: Де Хеа — Раньєрі, Комуццо, Понграчич — Парізі, Адлі, Катальді, Мандрагора, Фолоруншо — Бельтран, Кін.

Целє: Сілва — Неманич, Вуклішевич, Нієто — Карнічнік, Светлін, Забуковнік, Матко — Делор'є-Шобе, Квесич — Сешлар.

Не зіграють: Дзаніоло, Додо, Морено, Бове, Кольпані, Госенс — Айхмаєр, Кучис.

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прогноз 1:0

ЯГЕЛЛОНІЯ — РЕАЛ БЕТІС

Четвер, 17 квітня, 19:45. Мейскі, Белосток. Головний арбітр — Клеман Тюрпен (Франція). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Бетіс здобув впевнену перемогу (2:0) в Іспанії минулого тижня, і тепер Ягеллонії доведеться зробити значну роботу, якщо вони хочуть переламати хід дуелі на свою користь.

Ягеллонія та її вболівальники вважатимуть свою європейську кампанію успішною, незалежно від того, що відбудеться цього четверга, оскільки цього сезону клуб вперше вийшов у основну сітку турніру УЄФА.

Полякам не вдалося потрапити у вісімку найсильніших на основному етапі лише через різницю забитих і пропущених м'ячів, але потім вони переконливо пройшли Серкль Брюгге.

Принаймні до матчу-відповіді проти іспанців Ягеллонія підійде з позитивним настроєм після того, як минулої неділі вона здобула перемогу на виїзді проти варшавської Легії (1:0) і посідає третє місце в турнірній таблиці Екстракляси, відстаючи від лідера Ракува на чотири очки.

Впевненості їм також надає той факт, що вони виграли чотири з п'яти домашніх матчів у єврокубках, здобувши перемогу з різницею у два голи або більше у кожній із цих зустрічей.

Бетіс, який посів 15 місце на основному етапі, розпочав плей-оф з перемоги над бельгійським Гентом, а потім пройшов португальську Віторію Гімарайнш із переконливою перемогою (4:0) у виїзному матчі. Потім "бетікос" зробили крок до півфіналу, успішно провівши домашній матч проти Ягеллонії, хоча вони, можливо, були трохи розчаровані малою кількістю голів з огляду на їхнє повне домінування в першій грі.

Цей результат продовжив безпрограшну серію Бетіса до дев'яти матчів, але ця вражаюча серія перервалася минулої неділі домашньою поразкою від Вільярреала (1:2), в результаті чого "лос-вердібланкос" опинилися на шостому місці в Ла Лізі і на три очки відстають від п'ятої позиції, яка може стати додатковим місцем у Лізі чемпіонів.

Команда Мануеля Пеллегріні спробує повернути собі місце в першій п'ятірці в недільній зустрічі з Жироною, але спочатку їм потрібно буде провести матч у відповідь у Польщі, оскільки "бетікос" сподіваються вперше у своїй історії вийти до півфіналу єврокубку.

Обнадіює той факт, що Бетіс виграв всі три останні виїзні матчі в єврокубках, не пропустивши жодного гола після поразки від Млади Болеслав (1:2) у листопаді.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ягеллонія: Абрамович — Моутінью, Ебосс, Скшипчак, Войтушек — Імас, Романчук, Кубіцкі — Чурлінов, Гансен, Пулулу.

Реал Бетіс: Вієйтес — Р. Родрігес, Натан, Бартра, Сабалі — Альтіміра, Кардосо — Х. Родрігес, Іско, Антоні — Бакамбу.

Не зіграють: Дієгес, Сачек, Флах (?) — Льоренте, Авіла.

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прогноз 1:2

РАПІД ВІДЕНЬ — ЮРГОРДЕН

Четвер, 17 квітня, 22:00. Альянц, Вена. Головний арбітр — Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Рапід має невелику перевагу (1:0) перед матчем у відповідь у четвер завдяки автоголу Гампуса Фіннделла в першому матчі минулого тижня, що ставить "зелено-білих" у вигідне становище перед поверненням на рідний стадіон.

Хоча цього сезону команда Роберта Клауса часом зіштовхувалася з труднощами, на стадіоні Альянц вона була грізною, зазнавши всього трьох поразок у чемпіонаті і залишившись непереможеною в рідних стінах у Європі.

Перемога у першому матчі може стати поворотним моментом для "зелено-білих", перервавши серію поразок у чемпіонаті поспіль, яка загрожує їм залишитися без європейської кваліфікації в австрійській Бундеслізі.

Рапід зумів піти за своєю перемогою в чвертьфіналі єврокубка, обыгравши Аустрію (2:1), що дозволило команді втриматися на відстані трьох очок від Вольфсбергера, що займає четверте місце, і зберегти позитивний настрій перед грою у відповідь.

Юргорден підходитиме до цього матчу, відчайдушно бажаючи здобути таку необхідну перемогу, оскільки "ярнкамінерна" здобула лише одну перемогу в останніх чотирьох матчах з моменту початку нового сезону у Швеції.

Гості, які в четвер відвідають Австрію, виграли один і програли два зі своїх перших трьох матчів у чемпіонаті, тоді як до цього матчу вони підходять із двома поразками поспіль, включаючи поразку у першому єврокубковому матчі.

Хоча команда Яні Хонкаваари поступилася у першій грі, вона контролювала більшу частину поєдинку, і в четвер їй доведеться набратися впевненості та повторити цей успіх, але вже із забитими м'ячами.

Проте Юргордену стало важко забивати голи після того, як у березні команда втратила найкращого бомбардира, який перейшов у Гамбу Осаку. В останніх чотирьох матчах їм вдалося забити лише один гол і поки що це найголовніша проблема клубу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рапід Відень: Гедль — Ро-Яо, Ауссу, Болла — Освальд, Гргич, Аман, Шауб — Кара, Янссон, Бельйо.

Юргорден: Рінне — Косугі, Даніельсон, Уне, Столь — Гулліксен, Сілтанен, Екдаль — Хаарала, Нгуен, Пріске.

Не зіграють: Шеллер, Цветкович, Вуромбранд, Беркест - Сефквіст, Ослунд, Юганссон, Шюллер.

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прогноз 1:1

ЧЕЛСІ — ЛЕГІЯ

Четвер, 17 квітня, 22:00. Стемфорд Брідж, Лондон. Головний арбітр — Алехандро Ернандес (Іспанія). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Абсолютно домінуюча гра у Варшаві минулого четверга означає, що Челсі практично гарантував собі місце у півфіналі, якщо тільки не відбудеться сенсаційний камбек з боку поляків.

Перемога віденського Рапіда над Юргорденом минулого тижня означає, що австрійці, швидше за все, стануть суперниками Челсі у півфіналі, а потім у фіналі на них, можливо, чекає зустріч із Фіорентиною чи Бетісом, проте поки що краще почекати і нічого не загадувати.

Однак вихід до півфіналу єврокубку навряд чи принесе гармонію вболівальникам, оскільки віддані вболівальники "синіх" почали виступати проти Енцо Марески та його стилю, особливо після домашньої нічиєї з Іпсвічем (2:2) у неділю. Це поклало край серії з семи перемог Челсі на домашньому полі, а через втрачені очки "сині" опустилися на шосте місце в Прем'єр-лізі.

Кваліфікація в Лігу чемпіонів вислизає від них, а успіх у Лізі конференцій може забезпечити їм місце лише в Лізі Європи, що може стати величезним провалом з огляду на гроші, витрачені клубом за останні кілька років.

Довге очікування Легії ще одного європейського півфіналу продовжиться після поразки у першому матчі, оскільки востаннє клуб виходив у четвірку найсильніших ще 1991 року у Кубку володарів кубків.

Будь-які думки про немислимий камбек відкидаються, якщо поглянути на нещодавню виїзну форму Легії, яка програла сім матчів плей-оф поспіль у Європі.

Також Легія ніколи раніше не перемагала в Англії і програла у двох останніх своїх візитах, тому команда Гонсалу Фейу майже приречена на третю поспіль поразку на виїзді в Лізі конференцій. У двох попередніх поразках від Мольде та Юргордена, Легія також пропустила по три голи в обох матчах, і повторення цієї поразки, безумовно, можливе після невідповідності, яка спостерігалася у першому матчі.

Надії на участь у Європі наступного сезону також були під загрозою у минулі вихідні, оскільки Легія програла Ягеллонії, а це означає, що тепер вся їхня увага буде зосереджена на фіналі Кубка проти Погоні на початку травня.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Йоргенсен — Рак-Сакай, Бадьяшиль, Адарабіойо, Ачімпонг — Амугу, Дьюзбері-Голл, Джеймс — Джордж, Мадуеке, Нкунку.

Легія: Тобіаш — Вінагре, Єнджейчик, Ціолковські, Вшолек — Бічахчян, Августиняк, Гонсалвеш — Ходиня, Пекгарт, Урбанські.

Не зіграють: Фофана, Мудрик, Гую, Лавія — Шкурін, Гуаль (?), Капустка (?).

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