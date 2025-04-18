Ліга конференцій

Команди з'ясовували стосунки протягом 120 хвилин.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Конференцій Рапід приймав Юргорден. Нагадаємо, результат першого матчу був 1:0 на користь команди з Віденя.

Ключовий епізод, ймовірно, стався на 7-й хвилині гри — Сангаре отримав вилучення у господарів, і далі завдання перед Рапідом стояло надзвичайно складне.

Господарі дотягнули до овертаймів, а там сильнішими виявилися гості.

Таким чином, у півфіналі Юргорден зіграє проти Челсі.

Рапід Відень — Юргорден 1:4

Голи: Уне (аг), 45+1 - Даніельсон, 42 (пен), Косугі, 77, Гулліксен, 93, 105

Рапід Відень: Гедль — Освальд (Бургшталлер, 96), Цветкович (Бекле, 75), Ро-Яо, Ауер (Бішоф, 96) — Шауб (Янссон, 66), Сангаре, Гргич, Зайдль — Бельйо (Греллер, 75), Кара (Аман, 9)

Юргорден: Рінне — Столь, Уне (Берг, 83), Даніельсон, Косугі — Стенссон, Фіннделл — Жугель (Хаарала, 9), Гулліксен, Фалленіус (Пріске, 21) — Нгуен

Попередження: Бельйо, Зайдль, Бургшталлер — Нгуен, Даніельсон, Стенссон

Вилучення: Сангаре, 6, Ро-Яо, 110.