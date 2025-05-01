Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю матчу плей-оф Ліги чемпіонів, який пройде 1 травня та розпочнеться о 22:00.

У рамках одного з двох півфіналів Ліги конференцій УЄФА-2024/25 відбудеться протистояння між іспанським Реал Бетісом та італійською Фіорентиною.

РЕАЛ БЕТІС — ФІОРЕНТИНА

Четвер, 1 травня, 22:00. Беніто Вільямарін, Севілья. Головний арбітр — Майкл Олівер (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO

Реал Бетіс провів вкрай нестабільний сезон, переміщаючись між шостим та дванадцятим місцями в іспанській Ла Лізі, проте останніми тижнями команда продемонструвала ознаки значного покращення та прогресу.

Це відродження, відзначене лише однією поразкою в останніх 13 матчах у всіх турнірах, яке вивело Бетіс на шосте місце в Ла Лізі, на вісім очок попереду Сельти і всього на один бал за топ-5, яка гарантує місце в Лізі чемпіонів.

Враховуючи, що команда Мануеля Пеллегріні змогла посісти лише 15 місце на основному етапі єврокубку, він вже радий досягненню цієї стадії турніру, і тепер "бетікос" прагнутимуть вперше у своїй історії здобути європейський трофей від УЄФА.

Бетіс обіграв Гент (3:1) за сумою двох матчів у першому раунді плей-оф, після чого пройшов Віторію Гімарайнш (6:2) та польську Ягеллонію (3:1), внаслідок чого Фіорентина, безперечно, стане для них найскладнішим випробуванням на шляху до фіналу.

Бетіс буде сповнений віри, враховуючи їхні нещодавні результати, і, хоча він також має перевагу домашнього поля, "фіалки" є одними з найдосвідченіших у цьому турнірі, виходячи у фінал у кожному з останніх двох сезонів.

У фіналі сезону-2022/23 років Фіорентина поступилася Вест Гему, пропустивши вирішальний гол на 90 хвилині, а в сезоні-2023/24 на них чекала ще одна поразка від Олімпіакосу (0:1) з пропущеним голом на 116 хвилині.

Раффаеле Палладіно, призначений у липні 2024 року, буде сповнений рішучості досягти того, чого не змогли його попередники — привести Фіорентину до перемоги цього єврокубкового сезону.

Цього сезону Фіорентина виразно продемонструвала свій досвід та майстерність, посівши третє місце на основному етапі, а також вибивши Панатінаїкос та більш скромний Целе. Ці результати збіглися із серією з дев'яти матчів без поразок для "фіалок", яким за цей час вдалося здобути шість перемог і тричі зіграти внічию, що дозволяє їм підійти до цієї дуелі у чудовій формі.

Проте нестабільні результати виїзних матчах у єврокубках можуть стати приводом для занепокоєння, оскільки Фіорентина здобула дві перемоги, один раз зіграла внічию та двічі програла.

У своїх останніх матчах у чемпіонатах минулого тижня Бетіс розгромив Вальядолід (5:1), а Фіорентина здобула перемогу над Емполі (2:1).

ТРЕНЕРИ КАЖУТЬ

Мануель Пеллегріні, головний тренер Реал Бетіс: "Матч-відповідь у Флоренції буде нелегким, тому вкрай важливо досягти результату вдома. Фіорентина — дуже сильна команда, і деталі матимуть вирішальне значення. Ми повинні доводити себе у кожній грі і не думати, що переможемо завдяки тому, що вже зробили".

Раффаеле Палладіно, головний тренер Фіорентини: "Той факт, що команда змогла подолати важкий момент у другій половині чвертьфінального вирішального матчу проти Целе, є ознакою зрілості. Мої гравці ростуть з кожним днем, і наша мета пройти якнайдалі. Мрія пройти весь шлях, але ми повинні йти від гри до гри".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Бетіс: Вієйтес — Р. Родрігес, Натан, Бартра, Сабалі — Форнальс, Кардосо — Х. Родрігес, Іско, Антоні — Бакамбу.

Фіорентина: Де Хеа — Раньєрі, Комуццо, Понграчич — Госенс, Фаджолі, Катальді, Мандрагора, Фолоруншо — Гудмундссон, Кін.

Не зіграють: Льоренте, Рока, Авіла — Додо, Бове, Кольпані.

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