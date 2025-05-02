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Бетіс із черговим голом Антоні забезпечив собі мінімальну перевагу над Фіорентиною

За тиждень у Флоренції команда Рафаеле Палладіно спробує надолужити власні помилки, яких припустилась на чужому полі.

Бетіс — Фіорентина, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Бетіс — Фіорентина 2:1

Голи: Еззалзулі, 6, Антоні, 64 — Раньєрі, 73



Бетіс: Вієйтес — Руїбаль, Бартра, Натан, Перро — Кардосо, Іско, Форнальс (Альтіміра, 78) — Антоні, Бакамбу, Еззалзулі (Ло Чельсо, 62).



Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо, Раньєрі — Парізі (Фолоруншо, 68), Мандрагора, Катальді (Адлі, 29), Фаджолі (Річардсон, 68), Госенс — Гудмундссон (Дзаніоло, 84) — Бельтран (Кін, 46).



Попередження: Бакамбу, Перро — Парізі, Фолоруншо, Адлі, Мандрагора