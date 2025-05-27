Ліга конференцій

Хавбек Бетіса висловився напередодні фіналу Ліги конференцій-2024/25.

У фіналі Ліги конференцій УЄФА-2024/25 зійдуться іспанський Бетіс та англійський Челсі — зустріч, що відбудеться 28 травня у Вроцлаві, може стати історичною для кожного з цьогорічних фіналістів третього за престижем єврокубка.

Капітан та атакуючий півзахисник "зелено-білих" Іско поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

"Що є у Челсі, чого немає у нас? Перш за все — гроші. Але у Бетіса є більше бажання. Ми мріємо про цей матч, про можливість вписати нову сторінку в історію клубу на європейській арені.

Це буде дуже важкий матч. І якщо ми переможемо, то цей трофей стане першим єврокубком для Бетіса. Для мене особисто — це буде велика честь підняти його в статусі капітана", — цитує слова Іско Marca.

Матч Реал Бетіс — Челсі відбудеться у середу, 28 травня, о 22:00 за київським часом.