Ліга конференцій

Керманич Бетіса висловився напередодні фіналу Ліги конференцій.

У фіналі Ліги конференцій УЄФА-2024/25 зійдуться іспанський Бетіс та англійський Челсі — зустріч, що відбудеться 28 травня у Вроцлаві, може стати історичною для кожного з цьогорічних фіналістів третього за престижем єврокубка.

Головний тренер "зелено-білих" Мануель Пеллегріні поділився очікуваннями від майбутнього вирішального протистояння.

"Ми насолоджуємося цим моментом. Це результат усієї роботи, яку ми виконали цього сезону. Це перший європейський фінал для Бетіса, але ми дуже впевнені, що зможемо подарувати нашим уболівальникам привід для святкування.

Щоб перемогти, ми маємо залишатися тією ж командою, якою були до цього. Я багато разів говорив: потрібно вміти керувати емоціями, бо одна велика помилка може вирішити результат. Фізичний стан команди? У нас є певні сумніви щодо фізичної готовності кількох гравців, подивимося, чи зможемо вирішити це до завтра, і тоді визначимо, хто увійде до основного складу.

Завдяки всім ротаціям, які ми проводили, ми змогли кваліфікуватися до єврокубків ще до завершення ліги. У Челсі було так само. Але завтра — інша історія. Ми добре відпочили, це останній матч сезону, і ми постараємося виставити найсильніший склад, щоб виграти турнір. Готовність Челсі? Я впевнений, що Челсі вже відновився після того, що сталося у неділю.

Щодо моїх відносин із Енцо Марескою, я надіслав йому коротке повідомлення ще на груповому етапі: "Побачимось у фіналі в Польщі". А коли ми дійсно туди дістались, я подзвонив йому та сказав, як радий зіграти фінал саме проти нього.

Прогрес Антоні? Коли він переходив до нас, то хотів помсти! Ми хотіли б залишити його тут, але це непросто, коли мови йде про гравця, за якого заплатили 100 мільйонів. Він дуже хороший гравець, і я впевнений, що зараз чудовий час для нього, щоб продовжити розвивати свою кар’єру у Бетісі", — цитує слова Пеллегріні офіційний сайт УЄФА.

Матч Реал Бетіс — Челсі відбудеться у середу, 28 травня, о 22:00 за київським часом.