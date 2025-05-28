Ліга конференцій
28 травня 2025, 23:55
Челсі — переможець Ліги конференцій
Команда Мануеля Пеллегріні провела відмінний перший тайм, а в другому фаворит її переїхав.
Бетіс — Челсі, Getty Images
28 травня 2025, 23:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бетіс — Челсі 1:4
Голи: Еззалзулі, 9 — Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1
Бетіс: Адріан — Сабалі, Бартра, Натан, Р. Родрігес (Перро, 46) — Форнальс (Альтіміра, 85), Іско, Кардосо (Ло Чельсо, 85) — Антоні, Бакамбу (Руїбаль, 72), Еззалзулі (Х. Родрігес, 54).
Челсі: Йоргенсен — Гюсто (Джеймс, 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колвілл, 61), Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету (Санчо, 61), К. Палмер (Гую, 88), Мадуеке — Джексон (Дьюзбері-Голл, 80).
Попередження: Антоні, Перро — Бадьяшиль, Палмер, Санчо