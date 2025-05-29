Ліга конференцій

Зірковий час ангольського форварда.

Нападник польської Ягеллонії Афіміко Пулулу став найкращим бомбардиром Ліги конференцій сезону-2024/25. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

26-річний анголець забив 8 голів у 12 матчах турніру. На другому місці розташувався нападник фіналіста Ліги конференцій Бетіса Седрік Бакамбу із 7 забитими м'ячами у 14 зустрічах. По 6 голів також забивали Марк Гію з Челсі та Армандас Кучіс з Целе.

Найкращим асистентом Ліги конференцій сезону-2024/25 став півзахисник словенського Целє Світ Сешлар — 8 результативних передач у 12 матчах турніру. Він випередив лідера Челсі Енцо Фернандеса на рахунку якого 6 асистів у у 6 матчах. Також по 5 результативних передач у вінгера "синіх" Джейдона Санчо та Токмака Нгуєна з Юргордена.