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Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров.

В финальном матче клубного чемпионата мира встретятся победитель Лиги чемпионов Ливерпуль и триумфатор Копа Либертадорес Фламенго.

Ощутимое преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Юргена Клоппа. Так, коэффициент Parimatch на победу "красных" составляет 1,49, на ничью – 5, а на победу Фламенго – 6,1.

Хороший коэффициент предлагается на то, что обе команды отметятся забитыми голами. Поставить на данный исход можно с показателем 1,70.

Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Ливерпуль будет проигрывать и выиграет: да ". Коэффициент — 7,3.

Начало матча, который состоится в субботу, 21 декабря, запланировано на 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.