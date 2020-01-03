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Без работы остались все наставники сборных Ганы всех уровней.

Руководство национальной ассоциации футбола Ганы решило провести массовую чистку в сборных страны и начать с “чистого листа”, уволив всех главных тренеров и их ассистентов — сообщает ВВС.

"Решение о смене наставников и их ассистентов касается всех мужских и женских сборных команд, – говорится в официальном пресс-релизе ассоциации. – Благодарим всех за их вклад в развитие футбола в Гане и желаем успехов в дальнейшей карьере".

Такой радикальный шаг вызвал шок в стране, хотя увольнение главного тренера национальной сборной Ганы Квеси Аппиа после провала команды на Кубке Африки никого не удивило.

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