Без работы остались все наставники сборных Ганы всех уровней.
Квеси Аппиа, Getty Images
03 января 2020, 10:32
Руководство национальной ассоциации футбола Ганы решило провести массовую чистку в сборных страны и начать с “чистого листа”, уволив всех главных тренеров и их ассистентов — сообщает ВВС.
"Решение о смене наставников и их ассистентов касается всех мужских и женских сборных команд, – говорится в официальном пресс-релизе ассоциации. – Благодарим всех за их вклад в развитие футбола в Гане и желаем успехов в дальнейшей карьере".
Такой радикальный шаг вызвал шок в стране, хотя увольнение главного тренера национальной сборной Ганы Квеси Аппиа после провала команды на Кубке Африки никого не удивило.
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