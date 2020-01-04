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Датчанин согласовал условия сотрудничества со шведским клубом.

Бывший нападающий сборной Дании Йон Даль Томассон близок к назначению на пост нового главного тренера Мальме, сообщает BT.

Датчанин согласовал условия сотрудничества со шведским клубом и должен приступить к своим обязанностям в ближайшее время. На этом посту 43-летний специалист сменит Уве Реслера, который покинул клуб в середине декабря.

В минувшем розыгрыше чемпионата Швеции Мальме финишировал на втором месте, отстав от Юргордена на одно очко. Также клуб вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе с Динамо.

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