Худобяк и Марковский отличились голами в чемпионате Кипра

Однако, несмотря на голы украинцев, Этникос уступил своему сопернику.
Игорь Худобяк, FACEBOOK.COM/FCKARPATY
06 января 2020, 19:28
В рамках 15-го тура чемпионата Кипра Неа Саламина принимала на своем поле Этникос.
На пятой минуте игры голом отличился Илья Марковский, а на 45+3 с пенальти забитый мяч на свой счет записал Игорь Худобяк.
Тем не менее, несмотря на старания украинцев, Этникос уступил хозяевам.
Видео:
Неа Саламина – Этникос 3:2
Голы: Ламбо, 24, Онуегбу, 41, 43 – Марковский, 5, Худобяк, 45+3 (с пенальти).
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