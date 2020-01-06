Худобяк и Марковский отличились голами в чемпионате Кипра

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Однако, несмотря на голы украинцев, Этникос уступил своему сопернику.

В рамках 15-го тура чемпионата Кипра Неа Саламина принимала на своем поле Этникос.

На пятой минуте игры голом отличился Илья Марковский, а на 45+3 с пенальти забитый мяч на свой счет записал Игорь Худобяк.

Тем не менее, несмотря на старания украинцев, Этникос уступил хозяевам.

Видео:

Неа Саламина – Этникос 3:2

Голы: Ламбо, 24, Онуегбу, 41, 43 – Марковский, 5, Худобяк, 45+3 (с пенальти).