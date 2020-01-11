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Бывший динамовец будет просматривать и развивать игроков, которые пока не проходят в основную сборную.

Огнен Вукоевич стал первым тренером в истории сборной Хорватии U-23, сообщает Vecernji List. Эту команду создали для просмотра и развития футболистов, которые претендуют на вызов в национальную сборную, но пока в нее не проходят.

Вукоевич будет определять список футболистов вместе с главным тренером национальной команды Златко Даличем и главным инструктором Хорватского футбольного союза Петаром Крпаном.

Помогать Вукоевичу будут Тихомир Булат, Марио Царевич и Мато Неретляк. При этом Огнен продолжит свою работу в тренерском штабе первой сборной Хорватии, где он занимается анализом соперников.