Другое

Федерация футбола Ирана категорически не согласна с этим запретом.

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) оповестила Федерацию футбола Ирана о запрете проводить международные матчи на территории страны, сообщает Al-Awsat.

В письме от АФК говорится, что международные матчи с участием иранских клубов и сборной будут проводиться в третьих странах.

Иранцы не раскрывают причины такого решения АФК и не говорят, было ли это связано со сбитым украинским самолетом, что привело к смерти 176 человек.

"Иран полностью готов принимать любые команды, и не раз доказывал это в последние годы", — заявил представитель иранской федерации Амирмахди Алави.

ФФИ, от которой в азиатской Лиге чемпионов участвует четыре команды, намерена встретиться с АФК, чтобы выразить свое несогласие с решением.