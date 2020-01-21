Red Bull раздумывает над покупкой акций Брондбю

Другое

Датский клуб может пополнить "футбольную семью" производителя энергетических напитков.

Австрийский миллиардер Дитрих Матешиц посетил Данию, чтобы провести переговоры о возможной покупке части акций Брондбю, утверждает Inside Business.

Брондбю может стать далеко не первым футбольным клубом, тесно связанным с Red Bull. Сейчас это Зальцбург (Австрия), Лейпциг (Германия), Нью-Йорк Ред Буллз (США) и Брагантино (Бразилия).

Датский клуб сейчас находится в непростом финансовом положении: согласно прошлогоднему отчету, дефицит бюджета Брондбю составляет около 10 млн евро.