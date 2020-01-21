Red Bull раздумывает над покупкой акций Брондбю

Датский клуб может пополнить "футбольную семью" производителя энергетических напитков.
Дитрих Матешиц, Getty Images
21 января 2020, 21:39
Австрийский миллиардер Дитрих Матешиц посетил Данию, чтобы провести переговоры о возможной покупке части акций Брондбю, утверждает Inside Business.
Брондбю может стать далеко не первым футбольным клубом, тесно связанным с Red Bull. Сейчас это Зальцбург (Австрия), Лейпциг (Германия), Нью-Йорк Ред Буллз (США) и Брагантино (Бразилия).
Датский клуб сейчас находится в непростом финансовом положении: согласно прошлогоднему отчету, дефицит бюджета Брондбю составляет около 10 млн евро.
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