Нигерийский форвард стал полноправным игроком сербского клуба.
Умар Садик, Партизан
31 января 2020, 01:40
Партизан воспользовался правом выкупа нападающего Умара Садика у Ромы за 1,7 млн евро, сообщает N1. Также римляне получат 10% в случае дальнейшей перепродажи игрока. Теперь Умар игрок Партизана до 2023 года.
Нигериец стал самым дорогим новичком в истории Партизана. Он превзошел на 50 тысяч евро предыдущий рекорд, принадлежавший Сейдубе Суме.
За шесть месяцев в Партизане Садик записал на свой счет 16 голов и 12 ассистов.
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