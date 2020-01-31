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Нигерийский форвард стал полноправным игроком сербского клуба.

Партизан воспользовался правом выкупа нападающего Умара Садика у Ромы за 1,7 млн евро, сообщает N1. Также римляне получат 10% в случае дальнейшей перепродажи игрока. Теперь Умар игрок Партизана до 2023 года.

Нигериец стал самым дорогим новичком в истории Партизана. Он превзошел на 50 тысяч евро предыдущий рекорд, принадлежавший Сейдубе Суме.

За шесть месяцев в Партизане Садик записал на свой счет 16 голов и 12 ассистов.

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