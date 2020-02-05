Экс-тренер Карпат и Севастополя возглавил ФК Рига

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Последним местом работы Олега Кононова был московский Спартак.

Футбольный клуб Рига объявил о назначении на должность главного тренера первой команды 53-летнего Олега Кононова. Последним местом работы специалиста является московский Спартак, откуда он был уволен в сентябре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов.

Также Олег Кононов известен и украинским болельщиками. В 1989-м будучи игроком, Кононов выступал за луганскую Зарю. После завершения игровой карьеры, в 2004-м входил в тренерский штаб запорожского Металлурга.

В период с 2008-го по 2011-й возглавлял львовские Карпаты и сумел добиться высоких результатов с клубом на евроарене. Благодаря успешной работе со "львами", Кононов удостоился звания почетного гражданина Львова.

С 2012-го по 2013-й работал в ПФК Севастополь на двух должностях — главный тренер и генеральный директор.

Чемпионат Латвии проходит по системе весна-осень. ФК Рига является действующим чемпионом страны и с Олегом Кононовым весной приступит к защите своего титула.