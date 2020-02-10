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Хавбек Шахтера Майкон появился на поле на 81-й минуте встречи.

Сборная Бразилии U-23 добыла победу 3:0 над Аргентиной благодаря голу форварда Байера Паулиньо, а также дублю новичка Герты Матеуса Куньи.

В результате, аргентинцы вышли на Олимпиаду с первого места с отрицательной разницей голов, бразильцы с пятью очками отстали от них на один пункт, а Уругвай (4 очка) и Колумбия (1) остались за бортом турнира.

Аргентина U-23 – Бразилия U-23 0:3

Голы: Паулиньо, 13, Матеус Кунья, 30, 55.

Аргентина U-23: Камбесес, Браво, Медина, Неуэн Перес, Де Ла Фуэнте (Марсело Эррера, 81), Сарачо, Мак Аллистер, Бельмонте (Тоньи, 46), Вера, Бустос (Кастельянос, 59), Хулиан Альварес.

Бразилия U-23: Иван – Кайо Энрике, Бруно Фухс, Граса, Гуга, Матеус Энрике, Бруно Гимараэш, Педриньо (Бруно Табата, 78), Рейнир (Пепе, 65), Паулиньо, Матеус Кунья (Майкон, 81).

Предупреждения: Бельмонте, Бустос, Перес, Де Ла Фуэнте, Медина.

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