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Вашему вниманию рейтинг футбольных ассоциаций УЕФА для клубных турниров.

Завершилась очередная еврокубковая неделя, в ходе которой украинские клубы продемонстрировали далеко не самые приятные результаты. Киевское Динамо, несмотря на неплохой первый тайм, в итоге было разгромлено Барселоной на НСК Олимпийский (0:4), а вот действующий чемпион Украины, донецкий Шахтер, не сумел взять реванш у гладбахской Боруссии и потерпел фиаско еще и в Германии (0:4).

Казалось, что история прошлого тура повторится, и наша страна во второй раз подряд не сможет набрать ни одного очка в рейтинге ассоциаций УЕФА, однако луганская Заря не позволила этом случиться, пусть и Евгений Шахов невольно помог команде Виктора Скрипника своим удалением в начале второй половины встречи.

Заря не только набрала свои первые очки в текущем розыгрыше группового этапа Лиги Европы благодаря разгромной победе над афинским АЕКом (3:0), но и принесла в копилку Украины два очка (или 0,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов). Это позволило нашей стране остаться на 12 месте и оставить на таком же расстоянии от себя ближайшего преследователя — Турцию.

Еще одна хорошая новость для Украины — плохие выступления шотландских клубов на этой неделе. Единственная ничья Рейнджерс в матче с Бенфикой позволила нам сократить отставание от Шотландии с 0,475 до 0,325 балла.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

# Страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Рейтинг Команд 1 - Испания 23.928 20.142 19.714 19.571 18.928 10.500 88.855 7 из 7 2 - Англия 14.250 14.928 20.071 22.642 18.571 11.214 87.426 7 из 7 3 - Италия 11.500 14.250 17.333 12.642 14.928 8.857 68.010 7 из 7 4 - Германия 16.428 14.571 9.857 15.214 18.714 8.928 67.284 6 из 7 5 - Франция 11.083 14.416 11.500 10.583 11.666 4.583 52.748 5 из 6 6 - Португалия 10.500 8.083 9.666 10.900 10.300 5.400 44.349 3 из 5 7 - Россия 11.500 9.200 12.600 7.583 4.666 3.833 37.882 4 из 6 8 - Нидерланды 5.750 9.100 2.900 8.600 9.400 5.800 35.800 4 из 5 9 - Бельгия 7.400 12.500 2.600 7.800 7.600 4.600 35.100 4 из 5 10 - Австрия 3.800 7.375 9.750 6.200 5.800 4.700 33.825 4 из 5 11 - Шотландия 3.000 4.375 4.000 6.750 9.750 5.750 30.625 2 из 4 12 - Украина 9.800 5.500 8.000 5.600 7.200 4.000 30.300 3 из 5 13 - Турция 6.600 9.700 6.800 5.500 5.000 3.100 30.100 2 из 5 14 - Дания 5.500 8.500 5.250 4.875 5.125 3.625 27.375 1 из 4 15 - Кипр 3.000 5.500 7.000 6.125 5.125 3.500 27.250 1 из 4

Система начисления очков



Коэффициенты клубов ассоциации составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов. Рейтинги определяют количество мест для каждой ассоциации (страны) в будущих клубных соревнованиях УЕФА.

1. Каждая команда получает два очка за победу и одно очко за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде плей-офф, делятся пополам).

2. Клубам, которые пробиваются в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов УЕФА или четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги Европы УЕФА, начисляется по одному дополнительному баллу за каждый раунд.

3. Кроме того, четыре очка начисляются за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и еще четыре очка — за выход в плей-офф.

Расчет коэффициента

Коэффициент представляет собой сумму среднего значения за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в еврокубковом сезоне) и результатов предыдущих четырех сезонов. Если две ассоциации будут иметь одинаковый коэффициент, более высокое место займет страна с более высоким коэффициентом за последний сезон.

Рейтинги обновляются после каждого раунда клубных соревнований под эгидой УЕФА.