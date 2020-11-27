Вашему вниманию рейтинг футбольных ассоциаций УЕФА для клубных турниров.
фото ФК Заря Луганск
27 ноября 2020, 01:25
Завершилась очередная еврокубковая неделя, в ходе которой украинские клубы продемонстрировали далеко не самые приятные результаты. Киевское Динамо, несмотря на неплохой первый тайм, в итоге было разгромлено Барселоной на НСК Олимпийский (0:4), а вот действующий чемпион Украины, донецкий Шахтер, не сумел взять реванш у гладбахской Боруссии и потерпел фиаско еще и в Германии (0:4).
Казалось, что история прошлого тура повторится, и наша страна во второй раз подряд не сможет набрать ни одного очка в рейтинге ассоциаций УЕФА, однако луганская Заря не позволила этом случиться, пусть и Евгений Шахов невольно помог команде Виктора Скрипника своим удалением в начале второй половины встречи.
Заря не только набрала свои первые очки в текущем розыгрыше группового этапа Лиги Европы благодаря разгромной победе над афинским АЕКом (3:0), но и принесла в копилку Украины два очка (или 0,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов). Это позволило нашей стране остаться на 12 месте и оставить на таком же расстоянии от себя ближайшего преследователя — Турцию.
Еще одна хорошая новость для Украины — плохие выступления шотландских клубов на этой неделе. Единственная ничья Рейнджерс в матче с Бенфикой позволила нам сократить отставание от Шотландии с 0,475 до 0,325 балла.
Рейтинг ассоциаций УЕФА:
|#
|
|Страна
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Рейтинг
|Команд
|1
|-
|Испания
|23.928
|20.142
|19.714
|19.571
|18.928
|10.500
|88.855
|7 из 7
|2
|-
|Англия
|14.250
|14.928
|20.071
|22.642
|18.571
|11.214
|87.426
|7 из 7
|3
|-
|Италия
|11.500
|14.250
|17.333
|12.642
|14.928
|8.857
|68.010
|7 из 7
|4
|-
|Германия
|16.428
|14.571
|9.857
|15.214
|18.714
|8.928
|67.284
|6 из 7
|5
|-
|Франция
|11.083
|14.416
|11.500
|10.583
|11.666
|4.583
|52.748
|5 из 6
|6
|-
|Португалия
|10.500
|8.083
|9.666
|10.900
|10.300
|5.400
|44.349
|3 из 5
|7
|-
|Россия
|11.500
|9.200
|12.600
|7.583
|4.666
|3.833
|37.882
|4 из 6
|8
|-
|Нидерланды
|5.750
|9.100
|2.900
|8.600
|9.400
|5.800
|35.800
|4 из 5
|9
|-
|Бельгия
|7.400
|12.500
|2.600
|7.800
|7.600
|4.600
|35.100
|4 из 5
|10
|-
|Австрия
|3.800
|7.375
|9.750
|6.200
|5.800
|4.700
|33.825
|4 из 5
|11
|-
|Шотландия
|3.000
|4.375
|4.000
|6.750
|9.750
|5.750
|30.625
|2 из 4
|12
|-
|Украина
|9.800
|5.500
|8.000
|5.600
|7.200
|4.000
|30.300
|3 из 5
|13
|-
|Турция
|6.600
|9.700
|6.800
|5.500
|5.000
|3.100
|30.100
|2 из 5
|14
|-
|Дания
|5.500
|8.500
|5.250
|4.875
|5.125
|3.625
|27.375
|1 из 4
|15
|-
|Кипр
|3.000
|5.500
|7.000
|6.125
|5.125
|3.500
|27.250
|1 из 4
Система начисления очков
Коэффициенты клубов ассоциации составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов. Рейтинги определяют количество мест для каждой ассоциации (страны) в будущих клубных соревнованиях УЕФА.
1. Каждая команда получает два очка за победу и одно очко за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде плей-офф, делятся пополам).
2. Клубам, которые пробиваются в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов УЕФА или четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги Европы УЕФА, начисляется по одному дополнительному баллу за каждый раунд.
3. Кроме того, четыре очка начисляются за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и еще четыре очка — за выход в плей-офф.
Расчет коэффициента
Коэффициент представляет собой сумму среднего значения за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в еврокубковом сезоне) и результатов предыдущих четырех сезонов. Если две ассоциации будут иметь одинаковый коэффициент, более высокое место займет страна с более высоким коэффициентом за последний сезон.
Рейтинги обновляются после каждого раунда клубных соревнований под эгидой УЕФА.