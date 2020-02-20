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Football.ua предлагает вашему вниманию материал про скрытые возможности французского тренера.

Зинедин Зидан успел стать в важнейшей фигурой для Реала и в качестве игрока, и в качестве главного тренера. Французский специалист уже один из самых успешных тренеров Реала, а пополнить зал наград сможет уже в ближайшем будущем. Зинедин Зидан пользуется огромным уважением в футбольных кругах в целом и внутри королевского клуба в частности.

Однако в данном материале мы поговорим не о Зидане-тренере или Зидане-игроке, и даже не о перспективах стать спортивным директором. 47-летний специалист очень здорово справляется в скаутском направлении, находя талантливых игроков, как правило, во Франции, а также оказывается очень большим аргументом при трансфере. Когда тебя зовет персона такого уровня, отказать очень сложно.

Франк Рибери



Первым успехом Зидана-скаута стал Франк Рибери. Нынешний тренер Реала тогда еще был действующим игроком и заприметил 20-летнего вингера в составе Метца. "Он будет одним из лучших игроков Франции", — заявил Зидан. Уже через год Рибери оказался в Марселе, а авторитетный полузащитник настаивал на том, что Франк станет ключевым игроком сборной на чемпионате мира 2006 года в Германии.

На том Мундиале Рибери отыграл все матчи вплоть до финала, кроме стадии 1/4, сделал три результативных передачи и забил один гол. Вскоре вингер оказался в Баварии, а Зинедин Зидан со временем порекомендовал соотечественника Флорентино Пересу, но провернуть подобный трансфер на тот момент уже не предоставлялось возможным.

Эден Азар



Зидан обратил внимание на бельгийца, когда тому было еще 16 лет. Француз попросил Реал подписать игрока, когда предоставится возможность, но Челси сработал быстрее и увел талантливого вингера из-под носа. Зидан видел потенциал в Эдене Азаре и время лишь доказало его правоту и умение находить талант.

Правда, это тот случай. когда игрок все-таки оказался в Реале. Азар все-таки перебрался в стан "сливочных" спустя семь лет удачных выступлений в Челси. Лондонцы тогда заплатили за молодого вингера 35 миллионов евро, что было довольно солидной суммой на тот момент. Реалу же пришлось выложить 100 миллионов евро, а могло быть и куда больше, если бы не подходящий к концу контракт бельгийца.

Рафаэль Варан



Быть может руководство клуба поняло, что Зидану можно доверять с выбором молодых талантов? В любом случае, мадридский клуб наконец-то удовлетворил просьбу француза. Зидан на тот момент был советником Флорентино Переса и настаивал на трансфере тогда еще защитника Ланса Рафаэля Варана, которому было лишь 18 лет.

Более того, сам Зидан помогал убедить защитника в трансфере. "Было невозможно сказать нет", позже заявил Рафаэль Варан. Тогда защитник обошелся Реалу в 10 миллионов евро, а потому жалеть о такой инвестиции явно не придется. Варану сейчас лишь 26 лет, он уже выиграл почти все, что можно, и еще многие годы сможет приносить пользу королевскому клубу.

"Добрый день, это Зинедин Зидан"



Помимо разговора с Рафаэлем Вараном также известны другие случаи, когда телефонный звонок легенды французского футбола существенно влиял на принятие решение игроком. Понятно, что для любого французского футболиста фигура Зидана имеет огромный вес, но и испанцы готовы внести коррективы в свои планы после разговора с Зизу.

Так, Иско в 2013 году выбирал между Манчестер Сити и Реалом, но звонок француза оставил свой след — полузащитник направился в столицу Испании. Другим игроком мадридцев, который пришел в клуб именно после беседы с Зиданом, был Марко Асенсио. Талантливый полузащитник здорово показывал себя в Мальорке и привлек внимание Барселоны, но выбор вновь пал на Реал.

Вера в молодых игроков и принятие сложных решений



Зидану в качестве тренера Реала пришлось сделать несколько неожиданных поступков, которые сперва могли показаться странными, но француз вновь доказал, что отлично разбирается в молодых игроках и готов давать им шанс. Зидан был первым, кто поверил в Каземиро, несмотря на не самые лучшие выступления бразильца в начале карьеры. Теперь же опорник является неотъемлемой частью команды.

Нечто подобное произошло и с Феде Вальверде, который постепенно становится одним из основных игроков команды и, наверное, в будущем имеет все шансы заменить Луку Модрича в стартовой обойме "сливочных". Однако были и решения, когда француз расставался с, казалось бы, очень перспективными игроками. Так, Зидан был инициатором ухода Серхио Регилона, который был неоднозначно встречен в Мадриде. Впрочем, на место испанца пришел Менди, который уже доказал, что достоин находиться в Реале.

Операция "Мбаппе"



Наверное, для понятия того, что клубу нужно подписать Килиана Мбаппе, не нужна абсолютно никакая скаутская сеть. Все топ-клубы внимательно следят за ситуацией французского нападающего в Пари Сен-Жермен и в любой момент готовы его "приютить". Понятно, что выложить придется очень большую сумму, но даже этого недостаточно, чтобы заполучить, вероятно, будущего обладателя Золотого мяча.

Килиан Мбаппе, скорее всего, будет иметь выбор из нескольких клубов. Пока что кажется, что фигуры Зинедина Зидана будет вполне достаточно, чтобы переманить молодого игрока. Тренер настойчиво не находит компромисс с Гаретом Бэйлом, а потому Мбаппе с большой долей вероятности займет место валлийца летом. Зидан и Мбаппе заигрывают друг с другом в прессе, что очень не нравится руководству ПСЖ, но итог очевиден — уже скоро Килиан сменит клубную прописку, а нынешний тренер Реала сделает все, чтобы нападающий последовал в столицу Испании.