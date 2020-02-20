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Шотландский клуб выразил публичное недовольство решением местного апелляционного комитета.

Инвернесс крайне недоволен, что апелляционный комитет Шотландской футбольной ассоциации оставил в силе дисквалификацию Джеймса Китингса в игре против Рейнджерс U-21 в Кубке вызова.

Китингс упал после контакта с игроком соперника, судья расценил эпизод как симуляцию и выдал ему вторую желтую карточку, что привело к первому в карьере Джеймса удалению.

Инвернесс подал апелляцию с записью эпизода с трех разных углов, однако она была отклонена.

"Если члены комитета смотрели предоставленную нами видеозапись эпизода, которую от лица шотландского футбола теперь назвали симуляцией, то у нас есть только один вывод: они не понимают правил игры. Как бы жестоко это ни звучало, другого вывода нет. Болельщики и официальные лица всех клубов удивлены этим решением", — говорится в заявлении Инвернесса.

"Это решение стоило нашему футболисту шанса сыграть в финале национального кубка – такой случается не каждую неделю. Мы считаем, что это также подрывает доверие к нашему управляющему органу, а также дискредитирует игру. Даже собаки на улицах понимают, что это неправильное решение. У нас нет права обжаловать это решение, и очень больно с этим смириться".

Кубок вызова Шотландии – аналог английского Кубка лиги, однако в нем не принимают участия клубы элитного дивизиона. В финале турнира Инвернесс встретится с Рейт Роверс 28 марта.

В шотландском чемпионшипе Инвернесс идет на втором месте после 22 сыгранных матчей, отставая от Данди Юнайтед на 18 очков и на пять пунктов опережая расположившийся пятым Данфермлин.