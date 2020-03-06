Вальбуэна продлил контракт с Олимпиакосом

Матье Вальбуэна заключил новое соглашение с Олимпиакосом, сообщил официальный сайт.

35-летний футболист пролонгировал соглашение до 30 июня 2021 года.

Отметим, что француз пополнил состав греческой команды летом на правах свободного агента из Фенербахче.

В текущем сезоне Вальбуэна является лидером Олимпиакоса: на его счету 8 голов и 21 результативная передача в 31 играх во всех турнирах.

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