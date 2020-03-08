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Дмитрий Немчанинов продолжит карьеру в чемпионате Словакии.

Бывший защитник Олимпика будет выступать за Нитру. 30-летний футболист уже дебютировал за новую команду.

Детали соглашения не называются. Отметим, что главным тренером словацкого клуба является Анатолий Демьяненко.

Выйдя на позиции левого защитника, Немчанинов дебютировал с победы против Сеницы (3:0).

Предыдущим клубом Немчанинова была Рух, за который он провел 17 матчей в текущем сезоне.

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