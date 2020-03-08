Дмитрий Немчанинов продолжит карьеру в чемпионате Словакии.
ДМИТРИЙ НЕМЧАНИНОВ, ФК ОЛИМПИК
08 марта 2020, 01:25
Бывший защитник Олимпика будет выступать за Нитру. 30-летний футболист уже дебютировал за новую команду.
Детали соглашения не называются. Отметим, что главным тренером словацкого клуба является Анатолий Демьяненко.
Выйдя на позиции левого защитника, Немчанинов дебютировал с победы против Сеницы (3:0).
Предыдущим клубом Немчанинова была Рух, за который он провел 17 матчей в текущем сезоне.
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