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Такое предложение направленно на то, чтобы игроки после возобновления всех турниров получали меньше нагрузок и травм.

Международная федерация футбола рассматривает вариант внедрения пять замен на временной основе. Об этом сообщает BBC Sport.

ФИФА желает предложить данное изменение в правила футбола до конца 2021 года.

Решение о пяти заменах основывается во избежании дополнительных нагрузок и травм на футболистов, которым, возможно, придется играть в достаточно плотном графике в ближайшее время.

"Футбол должен возобновляться только тогда, когда органы здравоохранения и правительства заявят, что футбол абсолютно безопасен и не будет наносить ущерб здоровью людей. Безопасность игроков является одним из главных приоритетов ФИФА. Но большой проблемой может стать то, что более высокая, чем обычно, частота матчей может увеличить риск возможных травм из-за перегрузки футболистов", — заявил один из представителей ФИФА.

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