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Итальянец думает над работой в национальной сборной.

Бывший главный тренер Интера Андреа Страмаччони перед переговоры с Федерацией футбола Ирана на предмет работы менеджером национальной команды, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, итальянский специалист не единственный кандидат на этот пост. Иранцы также рассматривают вариант с экс-наставником Албании Джанни де Бьязи.

Напомним, последним местом работы Страмаччони был иранский Эстегляль, в котором он проработал два месяца в 2019 году и покинул из-за финансовых разногласий.

Помимо Интера, менеджер известен своей работой в Удинезе, Панатинаикосе и пражской Спарте.