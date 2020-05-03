Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка чемпионата Беларуси.
Фото: ФК Белшина
03 мая 2020, 14:00
Бобруйская Белшина примет на своем поле брестское Динамо в матче седьмого тура чемпионата Беларуси. Поединок состоится на стадионе Спартак и начнется в 14:00 по киевскому времени.
Предлагаем вашему вниманию прямую видеотрансляцию поединка.
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