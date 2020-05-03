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Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка чемпионата Беларуси.

Бобруйская Белшина примет на своем поле брестское Динамо в матче седьмого тура чемпионата Беларуси. Поединок состоится на стадионе Спартак и начнется в 14:00 по киевскому времени.

Предлагаем вашему вниманию прямую видеотрансляцию поединка.

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