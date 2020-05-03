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Команда Милевского и Нойка победила на выезде со счетом 3:0.

В матче 7-го тура чемпионата Беларуси Динамо Брест обыграло на выезде Белшину со счетом 3:0. Счет в начале поединка был открыт после автогола Владислава Ясюкевича, а во втором тайме Михаил Гордейчук и Денис Лаптев увеличили преимущество "сине-белых".

Украинцы Александр Нойок и Артем Милевский вышли в стартовом составе Динамо, и если полузащитник провел на поле весь поединок, то форвард был заменен на 73-й минуте.

Белшина – Динамо Брест 0:3

Голы: Ясюкевич, 12 (автогол), Гордейчук, 52, Лаптев,63.

Белшина: Харитонович, Грек, Кучинский, Ясюкевич, Одеоибо (Нивалдо, 56), Соланович, Глебко (Салимов, 60), Бордуков, Башилов, Маляров, Ковель (Барковский, 75).

Динамо-Брест: Павлюченко, Кики, Павловец (Е.Шевченко, 80), Веретило, Нойок, Кисляк, Юзепчук, Савицкий, Милевский (Быков, 73), Гордейчук, Лаптев (Садовский, 76).

Предупреждения: Веретило, 6, Маляров, 30 – Кисляк, 30, Павловец, 46.

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