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Команда украинского специалиста отправила в ворота противника четыре безответных мяча.

Шахтер Солигорск под руководством Юрия Вернидуба принимал на своем поле Ислочь. Команда украинского специалиста открыла счет уже на исходе трети тайма — точным ударом отметился Лисакович.

Хозяева владели территориальным преимуществом, но смогли реализовать его ближе к середине второго тайма — отметился Подстрелов.

Голы Лисаковича и Бодула в конце встречи окончательно сняли вопросы о победителе.

Шахтер Солигорск – Ислочь 4:0

Голы: Лисакович, 15, 78, Подстрелов, 62, Бодул, 85

Шахтер С: Гутор – Антич, Вукманич (Бурко, 83), Хадаркевич, Сачивко — Селява, Сьоке, Кендиш – Подстрелов, Иванович (Баланович, 46) – Лисакович (Бодул, 84).

Ислочь: Хаткевич — Карпович, Рыбак, Концевой, Цвейба, Стефен (Адегбола, 84) — Комаровский, Патоцкий (Краснов, 84) — Холодинский (Папуш, 46), Януш, Янсане

Предупреждения: Сьоке, Cелява, Вукманич — Януш, Концевой

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