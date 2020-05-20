Другое

Экс-футболист киевлян не сумел избежать нового заболевания.

Защитник Аваи Бетао, который известен своими выступлениями в составе Динамо, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает HTE Sports.

Напомним, бразильский футболист защищал цвета "бело-синих" с 2008 по 2013 год, а также возвращался в стан киевлян в 2015 году.

Всего центрбек провел за Динамо 170 поединков, отличившись тремя результативными передачами. Кроме того, Бетао известен своими выступлениями за Коринтианс, Сантос, Эвиан и Понте Прету.

К слову, коронавирусом продолжают заражаться футболисты в разных чемпионатах. Так, три случая было подтверждено в Уотфорде.