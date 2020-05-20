Игроки не желают возобновлять тренировочный процесс.
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20 мая 2020, 08:25
В стане представителя АПЛ Уотфорда три новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.
Инфекцию подхватили один игрок и два работника. Имя футболиста не разглашается.
После неутешительных результатов тестирования, большинство игроков "шершней" не желают возобновлять тренировки. Существует риск, что Уотфорд так и не возобновит тренировочный процесс в ближайшее время.
О своей категорической неготовности выходить на футбольное поле выразил Трой Дини.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел один из тренеров Бернли.