Англия

Игроки не желают возобновлять тренировочный процесс.

В стане представителя АПЛ Уотфорда три новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

Инфекцию подхватили один игрок и два работника. Имя футболиста не разглашается.

После неутешительных результатов тестирования, большинство игроков "шершней" не желают возобновлять тренировки. Существует риск, что Уотфорд так и не возобновит тренировочный процесс в ближайшее время.

О своей категорической неготовности выходить на футбольное поле выразил Трой Дини.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел один из тренеров Бернли.