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Экс-игрок Карпат продлил контракт с Этникосом.

Этникос Ахна объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Игорем Худобяком на своей странице в Инстаграме. Договор с 35-летним украинцем рассчитан до лета 2021 года.

Худобяк выступает за Этникос с января прошлого года. Он перешел в клуб из Акжайыка на правах свободного агента, а до этого играл за Ростов, Карпаты, Спартак Ивано-Франковск и Черногору.

В этом сезоне Игорь отметился тремя голами за клуб из Ахны в чемпионате Кипра. Команда заняла предпоследнее место в турнирной таблице.