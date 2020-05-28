Экс-игрок Карпат продлил контракт с Этникосом.
Игорь Худобяк, Этникос
28 мая 2020, 17:27
Этникос Ахна объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Игорем Худобяком на своей странице в Инстаграме. Договор с 35-летним украинцем рассчитан до лета 2021 года.
Худобяк выступает за Этникос с января прошлого года. Он перешел в клуб из Акжайыка на правах свободного агента, а до этого играл за Ростов, Карпаты, Спартак Ивано-Франковск и Черногору.
В этом сезоне Игорь отметился тремя голами за клуб из Ахны в чемпионате Кипра. Команда заняла предпоследнее место в турнирной таблице.