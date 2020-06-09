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За Левадию выступают Зураб Очигава и Юрий Коломоец.

В рамках шестого тура эстонской Мейстрилиги Левадия в родных стенах уверенно разобралась с Таллин Калев (4:0). В составе победившей команды весь матч отыграли два украинца — Зураб Очигава и Юрий Коломоец.

Помимо сыгранных 90 минут, оба игрока отметились голами. Очигава открыл счет в поединке на 10-й минуте, а Коломоец на 79-й довел счет до 3:0.

Таким образом, оба украинца попали в символическую сборную шестого тура чемпионата Эстонии.

На данный момент Левадия располагается на второй строчке турнирной таблицы, отставая от первой Флоры на один пункт.